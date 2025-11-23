Un menor de edad fue encontrado sin signos vitales tras sufrir una descarga eléctrica en la zona del estadio Dikinson, en la ciudad de Salto.
Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
El incidente ocurrió en las últimas horas en la zona del estadio Dikinson, en la ciudad de Salto. El menor fue derivado al hospital local.
Un efectivo policial en horas francas encontró al menor y con apoyo de otros efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que recuperara el pulso. De inmediato fue trasladado al hospital local.
La Policía y Bomberos investigan las causas del hecho.
Seguí leyendo
Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
Temas de la nota
Lo más visto
Brazo oriental
Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
ENCONTRARON 15 VAINAS
Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
FUE DECLARADO RESERVADO
Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
SALTO
Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA
Dejá tu comentario