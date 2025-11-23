RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALTO

Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas

El incidente ocurrió en las últimas horas en la zona del estadio Dikinson, en la ciudad de Salto. El menor fue derivado al hospital local.

Un efectivo policial en horas francas encontró al menor y con apoyo de otros efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que recuperara el pulso. De inmediato fue trasladado al hospital local.

La Policía y Bomberos investigan las causas del hecho.

