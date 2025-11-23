Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas

Un menor de edad fue encontrado sin signos vitales tras sufrir una descarga eléctrica en la zona del estadio Dikinson, en la ciudad de Salto.

Un efectivo policial en horas francas encontró al menor y con apoyo de otros efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que recuperara el pulso. De inmediato fue trasladado al hospital local.

La Policía y Bomberos investigan las causas del hecho.

Temas de la nota menor

Salto

descarga eléctrica