RECIBÍ EL NEWSLETTER
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia

Le imputaron los delitos de vulneración de datos, daño informático, material abusivo sensible informático y falsificación de certificado público. Deberá cumplir 10 meses de prisión y 14 meses de libertad a prueba.

hacker-estafa-compu

Uno de los hackers con más denuncias de instituciones y empresas, y responsable de la difusión de la información del presidente Yamandú Orsi fue condenado a 24 meses de prisión que cumplirá de forma efectiva y con libertad a prueba.

Las primeras denuncias son de 2024 y entre los denunciantes están el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social ( Mides), la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica ( Dinacia), Buquebus y Shopping Las Piedras.

En marzo, a pocos días de haber asumido Orsi, su número de teléfono fue difundido por medio de la web de la Dinacia. El incidente ocurrió el 17 de ese mes, día del aniversario de la fuerza. El director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), Daniel Mordecki, indicó que el hacker fue condenado. "Nosotros le aportamos la información a la Policía y Cibercrimen lo encontró", indicó.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Seguí leyendo

Padres reclamaron a Orsi que inseguridad obliga a suspender clases en Casavalle: "Es parte de la realidad", lamentó

La Justicia lo condenó a 24 meses de prisión por un delito continuado agravado de vulneración de datos, un delito de daño informático en reiteración real, un delito de material abusivo sensible informático (MASI) y un delito de falsificación de certificado público.

Cumplirá 10 meses de prisión efectiva con descuento de la medida cautelar, más 14 meses de prisión con libertad a prueba, dos de ellos, con prisión total domiciliaria y tobillera electrónica, y los siguientes con trabajo comunitario.

Además, quedará ingresado en el registro de abusadores y violadores por 10 años y tendrá la pérdida de la patria potestad guarda o tutela por 10 años. Además, debió resarcir con 9.512 dólares y depositarlos en el fondo de decomiso de dispositivos utilizados como instrumento de delito.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos
NUEVA ERA II

Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos

Dejá tu comentario