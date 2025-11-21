Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia

Uno de los hackers con más denuncias de instituciones y empresas, y responsable de la difusión de la información del presidente Yamandú Orsi fue condenado a 24 meses de prisión que cumplirá de forma efectiva y con libertad a prueba.

Las primeras denuncias son de 2024 y entre los denunciantes están el Ministerio de Salud Pública ( MSP ), el Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ), la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica ( Dinacia ), Buquebus y Shopping Las Piedras.

En marzo, a pocos días de haber asumido Orsi, su número de teléfono fue difundido por medio de la web de la Dinacia. El incidente ocurrió el 17 de ese mes, día del aniversario de la fuerza. El director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), Daniel Mordecki, indicó que el hacker fue condenado. "Nosotros le aportamos la información a la Policía y Cibercrimen lo encontró", indicó.

La Justicia lo condenó a 24 meses de prisión por un delito continuado agravado de vulneración de datos, un delito de daño informático en reiteración real, un delito de material abusivo sensible informático (MASI) y un delito de falsificación de certificado público.

Cumplirá 10 meses de prisión efectiva con descuento de la medida cautelar, más 14 meses de prisión con libertad a prueba, dos de ellos, con prisión total domiciliaria y tobillera electrónica, y los siguientes con trabajo comunitario.

Además, quedará ingresado en el registro de abusadores y violadores por 10 años y tendrá la pérdida de la patria potestad guarda o tutela por 10 años. Además, debió resarcir con 9.512 dólares y depositarlos en el fondo de decomiso de dispositivos utilizados como instrumento de delito.