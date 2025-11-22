RECIBÍ EL NEWSLETTER
En maldonado

Arresto domiciliario, tobillera y trabajo comunitario para mujer que atropelló y mató a dos personas en un accidente

La mujer conducía el camión de la empresa para la que trabajaba, el 9 de julio pasado, cuando al hacer una rotonda atropelló a una pareja de adultos mayores. Fue condenada por homicidio complejo culpable.

La mujer conducía el camión de la empresa para la que trabajaba y, al hacer la rotonda, atropelló a las víctimas, quienes cruzaban la calzada. Tenían 74 y 84 años.

Tras el impacto, la conductora sufrió una crisis nerviosa y fue asistida en el lugar. Tras la investigación, la Justicia la halló culpable de homicidio complejo culpable y la condenó con cuatro años de libertad a prueba.

En este caso implica que, el primera año será de arresto domiciliario total, con autorización para salir a trabajar de lunes a viernes entre las 8:00 y las 18:00 horas.

Debió fijar domicilio y se le colocó una tobillera electrónica. Debe presentarse una vez por semana en una seccional policial y debe hacer trabajo comunitario, una vez por semana, dos horas diarias, durante 10 meses. Y en estos cuatro años tiene prohibido conducir todo tipo de vehículos, falló la Justicia.

