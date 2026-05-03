Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención

Moisés Martínez permanecerá internado "unos días" en el Hospital Pasteur para su contención, informaron fuentes allegadas a la familia a Subrayado

El joven de 28 años se encuentra en arresto domiciliario con tobillera electrónica tras ser condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre tras años de abusos y agresiones en el ámbito familiar.

El viernes, ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, y fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula para recibir atención médica. Luego fue llevado al Hospital Pasteur, donde permanece internado.

Su estado no reviste gravedad, no hubo secuelas de la importante cantidad de psicofármacos que ingirió.

El 8 de abril Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló, el caso se instaló en la agenda pública por los abusos que las hermanas de Moisés relataron que sufrieron de parte de su padre durante varios años.

En ese contexto, la defensa pidió que Moisés espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera. El 20 de abril, la jueza María Noel Odriozola le concedió el arresto domiciliario a Moisés con "doble sistema de dispositivo electrónico". Para la magistrada, "le sigue rigiendo el estado de inocencia" hasta que la sentencia quede firme. La fiscal del caso, Sabrina Flores, apelará la decisión judicial para que vuelva a prisión.

Sin embargo, este jueves se celebrará una nueva audiencia por Moisés Martínez debido a que la Justicia entiende que violó la medida al menos tres veces, según los registros de la tobillera, dijeron fuentes judiciales a Subrayado.

El jueves, el programa Todo se Sabe informó sobre un nuevo posible móvil del homicidio de Moisés a su padre. Se indicó que el joven ya sabía de los abusos tiempo atrás y que además hubo desorden y venta de objetos de la casa del hombre después de su muerte y antes de que el cuerpo fuera hallado.