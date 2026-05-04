Cambios en MSP: Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud y Gerardo Bruzzone, el subdirector

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes de cambios en varias autoridades de la cartera, tras el alejamiento de la exdirectora general de la Salud, Fernanda Nozar, y del subdirector, Gilberto Ríos.

"Un equipo técnico con experiencia para seguir cuidando la salud de todas y todos", se indicó al dar cuenta de los cambios de autoridades.

Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud y Gerardo Bruzzone será el subdirector general de la Salud del MSP. Alejandra Piñeyrua estará a cargo de la subdirección general de Fiscalización en lugar de Andrea Rivero.

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Joaquín Mauzevín será el director departamental de Salud de Montevideo y Alesandra Bonilla estará a cargo de la dirección de Canelones, cargo que deja Gerardo Bruzzone.

Además, Adriana Tiscornia será la directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) en lugar de Armando Cacciatori, y Mario Godino será el subdirector de esa dirección.

La ingeniera química Silvia Belvisi ejercerá la Presidencia del Consejo Honorario de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu). En tanto, Zaida Arteta, actual directora general de Coordinación del MSP pasará también a ejercer la Presidencia del Consejo Honorario del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar.

En otros roles, Marcela Cuadrado asumirá la vicepresidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), cargo que dejara Daniel Olesker para asumir la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). En su lugar, como vocal de ASSE, estará Carlos Valli (actual director departamental de Salud de Montevideo).