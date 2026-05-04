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Defensa de Moisés Martínez pedirá prórroga de audiencia del jueves que determinará si incumplió arresto domiciliario

El joven de 28 años permanece internado en el Hospital Pasteur y no estaría en condiciones de asistir a la instancia judicial, indicaron fuentes del caso.

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La defensa de Moisés Martínez pedirá una prórroga de la audiencia fijada para este jueves 7 de mayo en la que se determinará si incumplió con la medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera electrónica, dispuesta por la Justicia tras ser condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el joven de 28 años permanece internado en el Hospital Pasteur y no estaría en condiciones de asistir a la audiencia judicial. Moisés estará unos días ingresado para su contención tras un intento de autoeliminación a través de ingesta de fármacos controlados, indicaron allegados a la familia.

La médica psiquiatra tratante permite que Moisés solo tenga contacto con su familia directa, agregaron. Ahora, la médica tratante deberá expedir un certificado y a partir de ahí la jueza del caso, María Noel Odriozola, dictará o no la prórroga de la audiencia, ya que todas las instancias judiciales deben ser en presencia del imputado, explicaron fuentes de la investigación a Subrayado.

moises martinez permanecera internado en el hospital pasteur para su contencion
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Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención

El 8 de abril, Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló, el caso se instaló en la agenda pública por los abusos que las hermanas de Moisés relataron que sufrieron de parte de su padre durante varios años.

En ese contexto, la defensa pidió que Moisés espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera, algo que fue concedido por la Justicia el pasado 20 de abril.

La fiscal del caso, Sabrina Flores, entiende que Moisés violó la medida al menos tres veces, según los registros de la tobillera, dijeron fuentes judiciales a Subrayado. El viernes fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde fue asistido por haber ingerido psicofármacos en un intento de suicidio, según su familia. Ahora, permanecerá ingresado en el Pasteur.

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