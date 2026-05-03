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GOBIERNO

Yamandú Orsi visitó portaaviones de Estados Unidos: "Una forma de concebir la defensa bastante diferente", dijo

El mandatario visitó el sábado, en aguas internacionales, el portaaviones. Fue trasladado por un avión militar de Estados Unidos.

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El presidente Yamandu Orsi visitó este sábado el portaaviones estadounidense nuclear USS Nimitz en aguas internacionales.

La invitación fue realizada por el embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi.

La comitiva del gobierno encabezada por Orsi fue trasladada desde la base aérea Nº1 en Carrasco en un avión militar de Estados Unidos.

Captura de video, Quincho de Varela en Instagram.
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"Algo muy desconocido. Más de lo que uno mira en televisión o en películas no hay otro contacto. Es una tecnología y una forma de concebir la defensa bastante diferente a lo que tenemos nosotros, a la infraestructura que tenemos por acá, pero también a la visión geopolítica o a la dimensión de la cosa", dijo Orsi en una nota consignada por Canal 5.

El mismo portaaviones fue visitado hace pocos días por los presidentes de Argentina Javier Milei y de Chile, José Antonio Kast.

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