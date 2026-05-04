Pelea en el estacionamiento de un baile terminó con un hombre de 36 años en CTI.
Un hombre hirió a otro con el pico de una botella y lo dejó grave; ocurrió afuera de un baile en Santa Rosa
El autor no tiene antecedentes y fue imputado con arresto domiciliario por 90 días. La víctima está en CTI.
El 1 de mayo, en la madrugada, la Policía de Canelones concurrió a la zona de un local bailable de la ruta 11, a la altura del kilómetro 119 en Santa Rosa, donde se reportó que había ocurrido un hecho violento.
Una vez en el lugar, encontraron a la víctima, de 36 años, con una herida de gravedad en el rostro, y lo trasladaron a un centro asistencial.
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El autor de la herida, que utilizó un objeto cortante para esto, se había dado a la fuga, pero fue identificado como un hombre de 32 años, sin antecedentes penales. Le incautaron una camioneta y un pico de botella con el que agredió al otro hombre.
El hombre fue detenido e imputado por un delito de riña calificada por el resultado de lesiones especialmente agravadas. Deberá aguardar 90 días en arresto domiciliario mientras continúa la investigación.
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