Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo

El siniestro ocurrió en Bv. Battle y Ordoñez y Cádiz. Fotos: Beatriz Martínez. El siniestro ocurrió en Bv. Battle y Ordoñez y Cádiz. Fotos: Beatriz Martínez.

Un auto que circulaba por Batlle y Ordoñez chocó contra una columna, que le cayó encima. Ocurrió este domingo.

En el vehículo circulaban un hombre, conductor, y una mujer, acompañante, ambos de 24 años, que resultaron ilesos. Según información policial, el conductor había consumido alcohol.

La información primaria indica que el auto chocó y el hombre pudo salir y sacar a su acompañante antes de que la columna cayera sobre el vehículo.

Por este siniestro, el bulevar Batlle y Ordoñez, a la altura de Cádiz, vio su circulación cortada. Ahora hay media calzada habilitada. siniestro-auto-columna-batlle-y-ordoñez-foto-bea-martinez