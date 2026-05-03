Un auto que circulaba por Batlle y Ordoñez chocó contra una columna, que le cayó encima. Ocurrió este domingo.
Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
El conductor había consumido alcohol, de acuerdo a información primaria. Tanto él como su acompañante resultaron ilesos. Una de las vías de Batlle y Ordoñez permaneció cortada por este hecho.
En el vehículo circulaban un hombre, conductor, y una mujer, acompañante, ambos de 24 años, que resultaron ilesos. Según información policial, el conductor había consumido alcohol.
La información primaria indica que el auto chocó y el hombre pudo salir y sacar a su acompañante antes de que la columna cayera sobre el vehículo.
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Por este siniestro, el bulevar Batlle y Ordoñez, a la altura de Cádiz, vio su circulación cortada. Ahora hay media calzada habilitada.
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