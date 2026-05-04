Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños

El presidente Yamandú Orsi junto al canciller Mario Lubetkin viajan este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños con el objetivo de captar inversiones para Uruguay.

Fuentes de Presidencia indicaron a Subrayado que el viaje será por el día y es similar al que realizó a principios de marzo a Buenos Aires, donde asistió a un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, oportunidad en la que expuso ante unos 200 empresarios argentinos.

Orsi vuelve a Brasil luego de que en diciembre participara en la cumbre de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú, instancia en la que Brasil le traspasó a Paraguay la presidencia pro tempore del bloque regional.

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