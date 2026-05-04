El presidente Yamandú Orsi junto al canciller Mario Lubetkin viajan este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños con el objetivo de captar inversiones para Uruguay.
Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
El viaje será por el día y es similar al que realizó a principios de marzo a Buenos Aires, donde asistió a un almuerzo y expuso ante unos 200 empresarios argentinos.
Fuentes de Presidencia indicaron a Subrayado que el viaje será por el día y es similar al que realizó a principios de marzo a Buenos Aires, donde asistió a un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, oportunidad en la que expuso ante unos 200 empresarios argentinos.
Orsi vuelve a Brasil luego de que en diciembre participara en la cumbre de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú, instancia en la que Brasil le traspasó a Paraguay la presidencia pro tempore del bloque regional.
Seguí leyendo
Orsi visitó un portaaviones de Estados Unidos: "Una forma de concebir la defensa bastante diferente", dijo
Temas de la nota
Lo más visto
intento de rapiña
Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO
Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
TIENE ARRESTO DOMICILIARIO
Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ
Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
GOBIERNO
Dejá tu comentario