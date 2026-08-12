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Cerro largo

Una mujer de 92 años murió tras el incendio de su casa en la ciudad de Melo

Si bien la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, las importantes quemaduras causaron su muerte. El incendio ocurrió este miércoles en el barrio Arpi.

Foto: Policía de Cerro Largo. Incendio que dejó una mujer de 92 años muerta en Melo.

Foto: Policía de Cerro Largo. Incendio que dejó una mujer de 92 años muerta en Melo.

Una mujer de 92 años murió luego de que se desatara un incendio en la casa donde vivía en el barrio Arpi de Melo, departamento de Cerro Largo.

La víctima sufrió importantes quemaduras y, si bien fue trasladada en un patrullero hacia el hospital local, murió a los pocos minutos de ser ingresada.

El fuego se originó en los primeros minutos de la madrugada de este miércoles en su casa, en Alfonso XIII al 1071. De momento, no se ha precisado la causa del incendio y las autoridades avanzan en la investigación para determinar lo ocurrido.

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La mujer vivía sola, según información extraoficial.

La Policía tomó conocimiento del caso a través de un llamado al 911. Los primeros en llegar fueron efectivos de la Seccional 15.ª y del PADO, quienes hicieron el traslado de urgencia.

En la escena también trabajó personal de Bomberos para extinguir las llamas y de Policía Científica para hacer el relevamiento correspondiente. Del caso fue enterada la Fiscalía, que liderará la investigación.

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