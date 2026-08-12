Gabriel Oddone: "Por cada adulto mayor pobre tenemos 9 o 10 niños pobres, es una bomba de tiempo"

El ministro de Economía Gabriel Oddone habló este miércoles ante empresarios de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), y allí defendió el incremento de recursos propuesto en la Rendición de Cuentas para atender la seguridad y la pobreza infantil. Incluso vinculó ambos temas y dijo que si no se atienden los dos, en conjunto, se afectará el modelo de convivencia en Uruguay, y con ellos la posibilidad de atraer inversiones y desarrollar la economía.

“Si nosotros no hacemos algunas cosas importantes en materia de seguridad y en materia de atención a la pobreza infantil para atender nuestro modelo de convivencia, una buena parte de nuestro activo para atraer inversiones, para atraer gente que venga a vivir a Uruguay, está afectado”, dijo Oddone.

“Tenemos que tener más recursos y atender la seguridad porque hay problemas nuevos, hay que tener nueva tecnología con más funcionarios, por eso en la Rendición de Cuentas que queremos aprobar y estamos batallando para lograrlo, estamos creando 300 cargos de policías, no los 2.000 que nos pidió el ministro del Interior pero sí 300 nuevos. Es un tema central”, dijo el ministro de Economía.

“Por eso estamos gastando más de 16 millones de dólares adicionales por año para tener algunas herramientas para el tema del combate al delito en algunas zonas, en particular en el área metropolitana de Montevideo y en algunas ciudades del interior. Pero por eso hay que fortalecer el sistema de transferencias a la infancia. Nosotros tenemos en Uruguay, por cada adulto mayor pobre 9 o 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres”, agregó Oddone.

“No solo es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además, aunque no tuviéramos ninguna consideración del tipo de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra rambla, nuestra convivencia en sociedad. Eso converge hacia una sociedad que se va a tener que encerrar, como ha ocurrido en toda la región”, alertó.

Más de medio millón de personas en situación vulnerable

El ministro de Economía aseguró que hay cerca de medio millón de personas en situación vulnerable en Uruguay, y que ahí hay que “poner el foco”.

“Eso requiere poner foco y recursos en seguridad, en situación de calle y en niñez. Y eso supone, como los recursos no son infinitos, que hay lugares donde no vamos a poder poner recursos como nosotros deseamos y eso supone que hay cosas que el Estado hace que eventualmente va a tener que revisar si las sigue haciendo y de hecho es parte de lo que estamos haciendo en la Rendición de Cuentas cuando manejamos la distribución y orientación de gasto”, dijo Oddone.

“Entre 300.000 y 600.000 personas están en esa situación, ya sea porque son pobres directos, que son 300.000 más esa zona de población vulnerable que entra y sale de los mecanismos de protección social. Si no gastamos más allí, no orientamos mejor los recursos en esa dirección, tenemos un problema y en eso creo que el sistema político tiene un consenso, no hay nadie que esté en desacuerdo, el punto es que es muy trabajoso empezar o hacer cosas, porque siempre hay un pero, una opción y un mejor así o mejor así y eso nos lleva a que no arranquemos nunca”, concluyó.