Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos

Nubel Cisneros prevé varios días con tiempo inestable que trae lluvias y lloviznas aisladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría con gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.

El jueves comienza frío con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.

El viernes se espera un inicio de jornada inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad y tiempo inestable nuevamente hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas. Miércoles 12 Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º Jueves 13 Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º Viernes 14 Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º

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