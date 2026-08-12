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NUBEL CISNEROS

Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos

Nubel Cisneros prevé varios días con tiempo inestable que trae lluvias y lloviznas aisladas. Los detalles de su pronóstico día a día.

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Nubel Cisneros prevé varios días con tiempo inestable que trae lluvias y lloviznas aisladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría con gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.

El jueves comienza frío con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.

martes muy frio y con heladas, el miercoles vuelven las lluvias hasta el jueves inclusive
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Martes muy frío y con heladas, el miércoles vuelven las lluvias hasta el jueves inclusive

El viernes se espera un inicio de jornada inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad y tiempo inestable nuevamente hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas.

Miércoles 12

Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º

Jueves 13

Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º

Viernes 14

Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º

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