Nubel Cisneros prevé varios días con tiempo inestable que trae lluvias y lloviznas aisladas.
Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos
Nubel Cisneros prevé varios días con tiempo inestable que trae lluvias y lloviznas aisladas. Los detalles de su pronóstico día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría con gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.
El jueves comienza frío con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.
Martes muy frío y con heladas, el miércoles vuelven las lluvias hasta el jueves inclusive
El viernes se espera un inicio de jornada inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad y tiempo inestable nuevamente hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas.
Miércoles 12
Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º
Jueves 13
Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º
Viernes 14
Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º
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