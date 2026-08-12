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MONTEVIDEO

Ataque a tiros en Piedras Blancas dejó a una mujer grave y a un hombre herido, que también disparó contra el agresor

El ataque a tiros ocurrió esta mañana en camino Teniente Galeano. Sin mediar palabra un hombre disparó contra dos mujeres y un hombre, que también respondió con disparos de arma de fuego.

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Dos mujeres y un hombre caminaban casi a las 6 de la mañana por camino Teniente Galeano, en Piedras Blancas, cuando llegó un individuo y sin mediar palabras le disparó al hombre de 57 años.

El ataque produjo un enfrentamiento a tiros porque esta persona respondió la agresión disparando con su arma, según cree la Policía con base en las primeras informaciones. Luego, el atacante corrió hacia una de las mujeres quien también resultó herida.

Cuando la Policía llegó encontró a la joven de 24 años con un disparo en la pelvis y la trasladó a la policlínica de Capitán Tula en estado grave.

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La mujer explicó que su expareja está preso, que cree que fue él quien mandó a atacarla a tiros y que no es la primera vez que le sucede. A su vez, el hombre de 57 que es el padrastro de la joven, está fuera de peligro.

Los investigadores encontraron nueve casquillos de bala en la escena que serán relevados como evidencia para dar con el responsable del ataque a tiros.

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