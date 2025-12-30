RECIBÍ EL NEWSLETTER
PANDO ENTRE VARELA Y ARGENTINA

Una mujer de 83 años murió en el incendio de una vivienda en la ciudad de Las Piedras, en Canelones

Una cámara de seguridad de una vivienda lindera registró que a la hora del inicio del incendio se ve a otras personas entrar y salir de la vivienda de la víctima. La mujer vivía al fondo de la casa de su hijo.

Una mujer de 83 años murió este martes de tarde como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones.

El hecho ocurrió sobre las 17:20 horas en el inmueble ubicado en la calle Pando, entre José Pedro Varela y República Argentina.

Cuando el personal de Bomberos llegó al lugar encontró un incendio generalizado en la finca, que como resultado provocó el fallecimiento de una persona.

Bomberos rescató a conductora que chocó con un taxi y quedó atrapada entre el vehículo y una baranda metálica

Tras extinguir el fuego, se inspeccionó el inmueble y se encontró el cuerpo de la víctima. Fue retirada del lugar para brindarle asistencia, pero ya no presentaba signos vitales.

El incendio se desarrolló en una vivienda ubicada al fondo de un predio donde existen dos fincas. La mujer vivía al fondo de la casa de su hijo. La construcción afectada era de material, con techo de zinc y cielorraso de paja, lo que favoreció la propagación del fuego, informó Bomberos en un comunicado.

Una cámara de seguridad de una vivienda lindera registró que a la hora del inicio del incendio se ve a otras personas entrar y salir de la vivienda de la víctima.

La fiscal de Las Piedras de 4º turno, Cecilia Gutiérrez, dispuso que se tome declaración al hijo de la mujer, así como de posibles testigos y se analicen los registros fílmicos para identificar a las personas.

