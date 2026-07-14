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Bala ingresó a un laboratorio del liceo 65 y docentes advierten por el riesgo para estudiantes

El proyectil atravesó una ventana del centro educativo ubicado en Las Acacias. No hubo heridos, pero faltaban pocos minutos para la salida de una escuela ubicada frente al liceo.

Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo.

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Una bala de 9 milímetros ingresó este lunes sobre las 15:40 al liceo 65, ubicado en el barrio Las Acacias, y quedó dentro de un laboratorio de Biología que da hacia la avenida General Flores.

La presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez, indicó que afortunadamente no había estudiantes en ese lugar al momento del impacto y que nadie resultó herido.

Tras el hallazgo del proyectil, las autoridades del liceo llamaron a la Policía, que concurrió al lugar. La Policía Científica trabajó en la escena para relevar evidencias.

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“No sabemos de dónde provino el disparo. Nos preocupa mucho porque delante del liceo está la escuela y faltaban pocos minutos para la salida de los niños”, señaló Méndez a Subrayado.

La dirigente agregó que el proyectil impactó en una ventana superior del laboratorio. Según supo Subrayado, en la zona hubo reportes de disparos en el barrio Marconi, ubicado frente al liceo.

Luego del incidente, docentes acompañaron la salida de los estudiantes mientras un patrullero permanecía en la puerta. Además, varios padres retiraron a sus hijos antes de la hora de salida.

Las autoridades del liceo, junto a la Inspección, la Dirección y representantes sindicales, mantuvieron reuniones para analizar la situación. Este martes no hubo clases y luego se realizará un encuentro con padres.

En el predio del liceo 65 también está ubicado el liceo 57, en avenida General Flores esquina Gronardo.

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