"No puede ser que se vaya para la casa": familiares de víctimas piden prisión para conductor que causó siniestro fatal

Familias de los tres jóvenes que murieron en un siniestro provocado por un conductor alcoholizado en ruta 6 reclaman justicia y cuestionan resolución de que el hombre aguarde la investigación con arresto domiciliario. "Que vaya preso", dijo Jesús Fleitas, el padre de una de las víctimas.

"Pasó borracho, con la libreta vencida, y no puede ser que se vaya para la casa, me mató a tres gurises y no tengo solución. No sé cómo hacer y el juez lo manda para la casa", sostuvo. "Mató a tres personas y borracho, no fue un accidente común que justo no los vio", remarcó.

"Tuvimos que hacer esto porque cuando sentimos que el juez lo mandó para la casa, nos partió el corazón a todos", expresó.

Además, recordó que el hombre que estaba alcoholizado se bajó de su vehículo y se fue, tras provocar el siniestro fatal. "Lo tuvieron que ir a buscar para que fuera a estar preso, porque se bajó y se fue, dejó todo tirado, a los chiquilines agonizando y se nos fueron ahí mismo".

"Iban a los karting, a pasar bien entre primos, y no volvieron más, y ahora mi hijo tiene que crecer sin su padre", dijo la pareja de uno de los jóvenes que murió en el siniestro causado por un conductor alcoholizado.