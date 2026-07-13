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ANTEPROYECTO

BCU propone que menores de edad no generen historial crediticio por préstamos que adultos pidan en su nombre

"La propuesta busca que los menores no carguen con consecuencias negativas por operaciones financieras asumidas por sus representantes", señala el BCU.

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El Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley que busca "proteger el historial crediticio de menores de edad".

La resolución del Directorio del BCU señala que de aprobarse este anteproyecto, los niños no tendrán antecedentes crediticios causados por préstamos o tarjetas de crédito que los padres o tutores saquen en su nombre. "La propuesta busca que los menores no carguen con consecuencias negativas por operaciones financieras asumidas por sus representantes y que comiencen su vida adulta sin antecedentes crediticios derivados de esas obligaciones", señala el documento.

El Banco Central explica en su resolución que, actualmente, el Código Civil permite que "los representantes legales de niños y adolescentes -padres o tutores- puedan contraer préstamos en su representación sin prever exigencias específicas de control previo ni mecanismos de seguimiento sobre la conducta de pago por parte de la autoridad judicial".

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Con la modificación que propone el BCU, "los datos de los menores no podrán ser informados a la Central de Riesgos Crediticios que administra el BCU ni a los registros de deudores del sector privado. Esta prohibición se mantendrá aun después de que hayan alcanzado la mayoría de edad, respecto de las obligaciones contraídas antes de ese momento".

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