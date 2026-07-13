Detectaron irregularidades en libretas de conducir expedidas en San Javier y evalúan realizar denuncia a nivel penal

En Río Negro, una investigación llevada a cabo en la Intendencia detectó irregularidades en la oficina de Tránsito de San Javier, en donde por varios meses se expidieron licencias de conducir sin cumplir con los requisitos establecidos.

El sumario fue iniciado en 2024 y concluyó que en ese período, la cantidad de licencias emitidas aumentó cerca de un 200% y que una parte importante de los solicitantes eran de otros departamentos, la mayoría de Paysandú.

El expediente también identificó formularios incompletos, ausencias de constancias de charlas obligatorias y expedientes sin registros del acompañante exigido.

Seguí leyendo Delincuentes subieron a la azotea de un CAIF y se llevaron seis motores de aires acondicionados; piden colaboración

La investigación sostuvo que hubo un apartamiento "intencional y reiterado de los procedimientos legales". Por esto, la Intendencia solicitó la destitución del funcionario involucrado, lo que fue rechazado por la Junta Departamental. Evalúan presentar una denuncia penal.

Consultado por Subrayado, el alcalde de San Javier, Washington Laco, dijo que desconoce la investigación que lleva adelante el Ejecutivo departamental y que el incremento de libretas se debió a la caída del sistema informático en el sistema de Paysandú, así como que en ese lugar tienen otras exigencias que no están en Río Negro.