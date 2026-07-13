RECIBÍ EL NEWSLETTER
solicitantes de otros departamentos

Detectaron irregularidades en libretas de conducir expedidas en San Javier y evalúan realizar denuncia a nivel penal

Formularios incompletos, ausencias de constancias de charlas obligatorias y expedientes sin registros del acompañante exigido, entre las irregularidades detectadas.

informe-sobre-san-javier

En Río Negro, una investigación llevada a cabo en la Intendencia detectó irregularidades en la oficina de Tránsito de San Javier, en donde por varios meses se expidieron licencias de conducir sin cumplir con los requisitos establecidos.

El sumario fue iniciado en 2024 y concluyó que en ese período, la cantidad de licencias emitidas aumentó cerca de un 200% y que una parte importante de los solicitantes eran de otros departamentos, la mayoría de Paysandú.

El expediente también identificó formularios incompletos, ausencias de constancias de charlas obligatorias y expedientes sin registros del acompañante exigido.

delincuentes subieron a la azotea de un caif y se llevaron seis motores de aires acondicionados; piden colaboracion
Seguí leyendo

Delincuentes subieron a la azotea de un CAIF y se llevaron seis motores de aires acondicionados; piden colaboración

La investigación sostuvo que hubo un apartamiento "intencional y reiterado de los procedimientos legales". Por esto, la Intendencia solicitó la destitución del funcionario involucrado, lo que fue rechazado por la Junta Departamental. Evalúan presentar una denuncia penal.

Consultado por Subrayado, el alcalde de San Javier, Washington Laco, dijo que desconoce la investigación que lleva adelante el Ejecutivo departamental y que el incremento de libretas se debió a la caída del sistema informático en el sistema de Paysandú, así como que en ese lugar tienen otras exigencias que no están en Río Negro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ministerio del interior

El 911 recibió llamado con amenaza de muerte a Carlos Negro; el sospechoso fue detenido y confesó
"CONTEXTO LAMENTABLE"

Imputaron a la propietaria y a la encargada del residencial clandestino de La Unión; van a prisión preventiva por 120 días
SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi
ANTEPROYECTO

BCU propone que menores de edad no generen historial crediticio por préstamos que adultos pidan en sus nombres
EL TIEMPO

Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
ESCUCHARON AL MENOS 20 TIROS

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos
ROCHA

Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos
Condiciones incompatibles con la dignidad humana: Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos
RESIDENCIAL EN LA UNIÓN

"Condiciones incompatibles con la dignidad humana": Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos

Dejá tu comentario