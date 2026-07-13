Delincuentes subieron a la azotea de un CAIF y se llevaron seis motores de aires acondicionados; piden colaboración

A raíz de una campaña que realizaron en redes sociales, una empresa donó los aires, pero necesitan colaboración para instalarlos y colocar rejas, para que no vuelvan a robarles. El teléfono para colaborar es 099 11 38 90.

Al CAIF concurren unos cien niños, en turnos de cuatro a ocho horas. Allí, los pequeños tienen garantizados su desayuno, almuerzo y merienda. "Es importante, porque para la zona hay mucha necesidad. También tenemos psicomotricistas, psicóloga, y nos encontramos en la situación en este momento de que en el retorno de las vacaciones hubo un robo de los aires acondicionados que entristeció pero se va tratando de resolver", explicó Julieta Pérez, educadora.