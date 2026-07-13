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EN VACACIONES DE JULIO

Delincuentes subieron a la azotea de un CAIF y se llevaron seis motores de aires acondicionados; piden colaboración

La colaboración que necesitan es para instalar aires que una empresa les donó y para colocar rejas que eviten que pueda suceder lo mismo.

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El CAIF "Nuestros Niños, China Zorrilla", ubicado en el predio del Antel Arena, sufrió un robo el fin de semana.

Los delincuentes subieron a la azotea y robaron siete motores de aires acondicionados.

A raíz de una campaña que realizaron en redes sociales, una empresa donó los aires, pero necesitan colaboración para instalarlos y colocar rejas, para que no vuelvan a robarles. El teléfono para colaborar es 099 11 38 90.

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Al CAIF concurren unos cien niños, en turnos de cuatro a ocho horas. Allí, los pequeños tienen garantizados su desayuno, almuerzo y merienda. "Es importante, porque para la zona hay mucha necesidad. También tenemos psicomotricistas, psicóloga, y nos encontramos en la situación en este momento de que en el retorno de las vacaciones hubo un robo de los aires acondicionados que entristeció pero se va tratando de resolver", explicó Julieta Pérez, educadora.

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