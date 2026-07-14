Mataron a una mujer en Estación Atlántida y fue el segundo homicidio de la última noche en Canelones

Una mujer de 27 años fue asesinada de al menos un disparo de arma de fuego en los primeros minutos de este martes en Estación Atlántida, Canelones.

Según informó la Policía, la víctima fue encontrada muerta en El Tala esquina Los Geranios. Según información recogida en el lugar, los autores se retiraron del lugar en una moto.

Además, la información oficial agrega que el autor está identificado.

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Efectivos hicieron relevamiento de testigos y cámaras.

Otro homicidio en el departamento

Más temprano, Subrayado informó que un adolescente de 17 años murió y hombre de 27 resultó herido luego de que ambos fueron atacados a tiros en la noche de este lunes en una casa del barrio 2020 en Toledo, Canelones.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el ataque ocurrió por disputa de territorio para la venta de drogas. En una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se escuchan varios disparos en ráfaga.

El mayor tiene una herida de arma de fuego en una mano y fue asistido por personal médico. Mientras que el menor fue hallado sin vida dentro de la vivienda.

Delincuentes dispararon desde el exterior, donde se hallaron varios casquillos. La casa está ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. Allí la Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

Los efectivos incautaron marihuana y dinero de baja denominación.

Enterada la Fiscalía Letrada de Toledo, dispuso relevamiento por parte de Policía Científica, acta a testigos, coordinación con médico forense para autopsia y derivación del caso al Departamento de Homicidios de Canelones.