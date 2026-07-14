Quíntuple homicidio: docentes del liceo donde asistía la adolescente asesinada reclaman más presencia del Estado

Docentes del liceo 52 de Montevideo reclamaron una mayor presencia del Estado y más recursos para atender a la comunidad educativa tras el quíntuple homicidio ocurrido el viernes, en el que fue asesinada una adolescente que asistía a ese centro.

La presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez, informó que la adolescente de 14 años asistía a noveno año en el liceo 52. Este lunes, sobre el mediodía, el centro educativo recibió a estudiantes para brindarles un espacio de contención y acompañamiento.

“Se recibía a los estudiantes para expresar lo que quisieran decir, acompañando a la comunidad y conversando con los profesores”, señaló a Subrayado este martes.

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“La comunidad está muy preocupada porque ve que se retiró el Estado del barrio y están pidiendo que vuelvan algunas instituciones para poder trabajar ese tema de la violencia que es a todo nivel (...) Había un trabajo anterior que estaba muy bueno, con diferentes instituciones, y ahora con los recortes del gobierno anterior disminuyó mucho ese trabajo interinstitucional”, afirmó.

La dirigente sindical señaló además que este lunes concurrieron pocos estudiantes al liceo y que la semana será distinta a la habitual. “No se van a dictar clases comunes porque sería inhumano hacerlo”, expresó.

También pidió reforzar la atención psicológica. Si bien el liceo cuenta con psicólogo, explicó que dispone de pocas horas y que el cargo es compartido con otro centro educativo.

“Estamos pidiendo que haya más horas de psicólogo, que tengan el cargo allí porque es compartido con otro liceo. Por eso necesitamos más presupuesto educativo. De algún modo tiene que haber más recursos”, sostuvo.

Homicidio quíntuple

Foto: Subrayado. Escena del quíntuple homicidio en El Monarca.

El quíntuple homicidio ocurrió sobre las 7:30 de este viernes en una casa de Pasaje Central y Juan Acosta en el barrio El Monarca. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y una adolescente de 14 años, que había resultado gravemente herida y falleció horas más tarde en un centro asistencial.

De acuerdo con la reconstrucción, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron haciéndose pasar por policías. Minutos después se escucharon varios disparos. Los atacantes vestían ropa similar a uniformes laborales con cintas reflectivas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y dirigido.

Las víctimas eran familiares entre sí. Los tres hombres fallecidos eran hermanos y la mujer de 32 años era suegra de uno de ellos y madre de la adolescente de 14 años. La familia se había mudado desde Villa Española hacia El Monarca algunos meses atrás. Según fuentes del Ministerio del Interior, integraban el grupo criminal de los Suárez, enfrentado desde hace años con la banda de los Albín.

En la escena quedaron al menos 14 casquillos y también se registraron impactos de bala en la vivienda bordó. La investigación es encabezada por la fiscal de Homicidios de 3.º turno, Andrea Mastroianni. Autoridades policiales consideran que el crimen está vinculado a disputas entre organizaciones criminales y prevén posibles represalias tras la masacre.