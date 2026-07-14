RECIBÍ EL NEWSLETTER
Violencia criminal

Mataron a un adolescente de 17 años e hirieron a un hombre de 27 en un ataque a tiros en Toledo

Delincuentes atacaron a tiros una casa del barrio 2020 donde se encontraban las víctimas. En la escena fueron hallados varios casquillos.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a una disputa territorial por la venta de drogas.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un adolescente de 17 años murió y hombre de 27 resultó herido luego de que ambos fueron atacados a tiros en la noche de este lunes en una casa del barrio 2020 en Toledo, Canelones.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el ataque ocurrió por disputa de territorio para la venta de drogas. En una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se escuchan varios disparos en ráfaga.

El mayor tiene una herida de arma de fuego en una mano y fue asistido por personal médico. Mientras que el menor fue hallado sin vida dentro de la vivienda.

imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causo tres muertes en toledo; debera usar tobillera
Seguí leyendo

Imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó tres muertes en Toledo; deberá usar tobillera

Delincuentes dispararon desde el exterior, donde se hallaron varios casquillos. La casa está ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. Allí la Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

Los efectivos incautaron marihuana y dinero de baja denominación.

Enterada la Fiscalía Letrada de Toledo, dispuso relevamiento por parte de Policía Científica, acta a testigos, coordinación con médico forense para autopsia y derivación del caso al Departamento de Homicidios de Canelones.

Temas de la nota

Lo más visto

BCU propone que menores de edad no generen historial crediticio por préstamos que adultos pidan en su nombre
ANTEPROYECTO

BCU propone que menores de edad no generen historial crediticio por préstamos que adultos pidan en su nombre
TRES JÓVENES MURIERON EN RUTA 6

"No puede ser que se vaya para la casa": familiares de víctimas piden prisión para conductor que causó siniestro fatal
EN VACACIONES DE JULIO

Delincuentes subieron a la azotea de un CAIF y se llevaron seis motores de aires acondicionados; piden colaboración
Violencia criminal

Mataron a un adolescente de 17 años e hirieron a un hombre de 27 en un ataque a tiros en Toledo
solicitantes de otros departamentos

Detectaron irregularidades en libretas de conducir expedidas en San Javier y evalúan realizar denuncia a nivel penal

Te puede interesar

Aviso a la población por tormentas fuertes, algunas severas, y mucha lluvia desde el jueves hasta el lunes
AVISO DEL INUMET

Aviso a la población por tormentas fuertes, algunas severas, y mucha lluvia desde el jueves hasta el lunes
Foto: Subrayado. Escena del quíntuple homicidio en El Monarca. video
liceo 52

Quíntuple homicidio: docentes del liceo donde asistía la adolescente asesinada reclaman más presencia del Estado
Foto: Subrayado, archivo.
Dos homicidios

Mataron a una mujer en Estación Atlántida y fue el segundo homicidio de la última noche en Canelones

Dejá tu comentario