Mataron a un adolescente de 17 años e hirieron a un hombre de 27 en un ataque a tiros en Toledo

Las primeras investigaciones policiales apuntan a una disputa territorial por la venta de drogas.

Un adolescente de 17 años murió y hombre de 27 resultó herido luego de que ambos fueron atacados a tiros en la noche de este lunes en una casa del barrio 2020 en Toledo, Canelones.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el ataque ocurrió por disputa de territorio para la venta de drogas. En una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se escuchan varios disparos en ráfaga.

El mayor tiene una herida de arma de fuego en una mano y fue asistido por personal médico. Mientras que el menor fue hallado sin vida dentro de la vivienda.

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Delincuentes dispararon desde el exterior, donde se hallaron varios casquillos. La casa está ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. Allí la Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

Los efectivos incautaron marihuana y dinero de baja denominación.

Enterada la Fiscalía Letrada de Toledo, dispuso relevamiento por parte de Policía Científica, acta a testigos, coordinación con médico forense para autopsia y derivación del caso al Departamento de Homicidios de Canelones.