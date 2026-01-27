RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incendio fatal

Una mujer de 69 años murió tras un incendio en su apartamento en Las Piedras

El incendio ocurrió en la mañana de este martes en la ciudad de Las Piedras, Canelones.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Incendio en Las Piedras, Canelones.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Incendio en Las Piedras, Canelones.

Una mujer de 69 años murió luego de un incendio ocurrido en su apartamento de la ciudad de Las Piedras, Canelones, en la mañana de este martes.

Los bomberos acudieron al lugar —Wilson Ferreira y Leandro Gómez— y tras extinguir las llamas hallaron el cuerpo de la víctima, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

La mujer alquilaba ese apartamento. En tanto, la dueña, Grace Soria, dijo que cuando se dio cuenta del incendio, al ver el humo, pidió ayuda a los vecinos. La inquilina no contestaba y rompieron la puerta pero no pudieron entrar para sacarla.

perdidas totales tras incendio en galpon de acopio del mercado regional de salto
Seguí leyendo

Pérdidas totales tras incendio en galpón de acopio del Mercado Regional de Salto

De momento, se desconoce el motivo del origen del fuego. Bomberos comenzará una investigación al respecto, en conjunto con la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Carlos Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"

Te puede interesar

Foto: Dante Fernández / FocoUy.
tragedia

Murió la adolescente que había quedado en CTI tras incendio en hogar de INAU en Tacuarembó
Presidente de OSE: Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color video
PABLO FERRERI

Presidente de OSE: "Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color"
Foto: Subrayado.
Homicidio en canelones

Mataron a tiros a un hombre de 28 años en la ciudad de Canelones

Dejá tu comentario