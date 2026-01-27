Una mujer de 69 años murió luego de un incendio ocurrido en su apartamento de la ciudad de Las Piedras, Canelones, en la mañana de este martes.
Una mujer de 69 años murió tras un incendio en su apartamento en Las Piedras
El incendio ocurrió en la mañana de este martes en la ciudad de Las Piedras, Canelones.
Los bomberos acudieron al lugar —Wilson Ferreira y Leandro Gómez— y tras extinguir las llamas hallaron el cuerpo de la víctima, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.
La mujer alquilaba ese apartamento. En tanto, la dueña, Grace Soria, dijo que cuando se dio cuenta del incendio, al ver el humo, pidió ayuda a los vecinos. La inquilina no contestaba y rompieron la puerta pero no pudieron entrar para sacarla.
Seguí leyendo
Pérdidas totales tras incendio en galpón de acopio del Mercado Regional de Salto
De momento, se desconoce el motivo del origen del fuego. Bomberos comenzará una investigación al respecto, en conjunto con la Fiscalía.
Temas de la nota
Lo más visto
Huang Yazhong
Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
TESTIMONIO
Madre del motociclista embestido por Carlos Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Robo en un shopping
Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO
Dejá tu comentario