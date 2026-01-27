Una mujer de 69 años murió tras un incendio en su apartamento en Las Piedras

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Incendio en Las Piedras, Canelones.

Una mujer de 69 años murió luego de un incendio ocurrido en su apartamento de la ciudad de Las Piedras, Canelones, en la mañana de este martes.

Los bomberos acudieron al lugar —Wilson Ferreira y Leandro Gómez— y tras extinguir las llamas hallaron el cuerpo de la víctima, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

La mujer alquilaba ese apartamento. En tanto, la dueña, Grace Soria, dijo que cuando se dio cuenta del incendio, al ver el humo, pidió ayuda a los vecinos. La inquilina no contestaba y rompieron la puerta pero no pudieron entrar para sacarla.

De momento, se desconoce el motivo del origen del fuego. Bomberos comenzará una investigación al respecto, en conjunto con la Fiscalía.

Temas de la nota incendio

Las Piedras

Canelones