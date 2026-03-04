Incendio en basurero de Castillos: "Problema recurrente" que "cubre la ciudad" con humo denso

Bomberos y el Municipio trabajan en un incendio en el basurero a cielo abierto de Castillos , Rocha. El alcalde, Eduardo Quintana, sostuvo que "es un problema recurrente".

El denso humo afecta a la localidad. Planean una solución definitiva con una planta de transferencia.

Autoridades explicaron que el basural está en una cantera de 12 metros de profundidad, y que muchas veces los incendios son interiores, por lo que lo que llega a la superficie es el humo.

"Cada día el basurero crece más y por diferentes factores, a veces por naturales, por externos, toma fuego, y todas las molestias que causa, principalmente con el humo que cubre la ciudad", dijo el alcalde.

Quintana adelantó que esperan resolver esta problemática histórica con la instalación de una planta de transferencia para trasladar los residuos a la capital departamental.