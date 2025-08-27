Una mujer de 60 años está grave tras el incendio de una casa en Flor de Maroñas

Una mujer de 60 años sufrió quemaduras graves luego de un incendio en una vivienda, en la mañana de este miércoles. Fue en José Villagrán y José Sánchez Fontans, el límite de los barrios Flor de Maroñas y La Unión.
Bomberos apagó el incendio y ahora buscará determinar el origen del fuego, que dejó a la mujer en grave estado.
La víctima fue trasladada al hospital Pasteur y más tarde derivada al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), donde ingresó grave. Información primaria indica que tiene el 80% de su cuerpo quemado.
El fuego comenzó en el dormitorio de la vivienda. Policías llegaron a la casa y rescataron a la mujer, que aún estaba dentro. Enseguida la trasladaron al Pasteur.
Bomberos trabajaba en el lugar en horas del mediodía, haciendo pericias, tras extinguir las llamas.
En el lugar trabajó Bomberos y policías de URPM II.
