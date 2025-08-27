Una mujer de 60 años está grave tras el incendio de una casa en Flor de Maroñas

La mujer está internada en el Cenaque. Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Una mujer de 60 años sufrió quemaduras graves luego de un incendio en una vivienda, en la mañana de este miércoles. Fue en José Villagrán y José Sánchez Fontans, el límite de los barrios Flor de Maroñas y La Unión.

La víctima fue trasladada al hospital Pasteur y más tarde derivada al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), donde ingresó grave. Información primaria indica que tiene el 80% de su cuerpo quemado.

El fuego comenzó en el dormitorio de la vivienda. Policías llegaron a la casa y rescataron a la mujer, que aún estaba dentro. Enseguida la trasladaron al Pasteur.

Bomberos trabajaba en el lugar en horas del mediodía, haciendo pericias, tras extinguir las llamas. En el lugar trabajó Bomberos y policías de URPM II.

Temas de la nota incendio

Flor de Maroñas