Una mujer de 60 años está grave tras el incendio de una casa en Flor de Maroñas

Bomberos apagó el incendio y ahora buscará determinar el origen del fuego, que dejó a la mujer en grave estado.

La mujer está internada en el Cenaque.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Una mujer de 60 años sufrió quemaduras graves luego de un incendio en una vivienda, en la mañana de este miércoles. Fue en José Villagrán y José Sánchez Fontans, el límite de los barrios Flor de Maroñas y La Unión.

La víctima fue trasladada al hospital Pasteur y más tarde derivada al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), donde ingresó grave. Información primaria indica que tiene el 80% de su cuerpo quemado.

El fuego comenzó en el dormitorio de la vivienda. Policías llegaron a la casa y rescataron a la mujer, que aún estaba dentro. Enseguida la trasladaron al Pasteur.

Foto cedida a Subrayado.
Bomberos trabajaba en el lugar en horas del mediodía, haciendo pericias, tras extinguir las llamas.

En el lugar trabajó Bomberos y policías de URPM II.

