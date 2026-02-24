RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA BASE AÉREA N° 1

Orsi y Lacalle Pou se encontraron en la presentación de los Super Tucano para la Fuerza Aérea y juntos cortaron la cinta

El presidente Orsi y el expresidente Lacalle Pou se saludaron con un apretón de manos y un gesto amistoso. La Fuerza Aérea presentó los nuevos Super Tucano.

Lacalle-Pou-Orsi-saludo

El presidente Orsi y el expresidente Lacalle Pou coincidieron este martes de mañana en la Base Aérea Nº1, donde la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) presentó los nuevos aviones Super Tucano adquiridos en Brasil por el anterior gobierno, y que llegan ahora para ampliar la flotilla de la FAU.

Orsi y Lacalle Pou se saludaron con un apretón de manos y un gesto amistoso.

También el presidente saludó a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat.

Luego, Orsi, Lacalle Pou, la ministra Sandra Lazo y los exministros cortaron la cinta para dar por presentados los nuevos aviones.

ORSI LP CORTAN CINTA
