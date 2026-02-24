RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME DEL INUMET

Lluvias de las últimas horas en la cuenca del Santa Lucía: San José y Canelones con buenos acumulados

Las lluvias de las últimas horas se concentraron mayormente en el sur y suroeste del país, con alcance a la cuenca del Santa Lucía y buenos acumulados en San José y Canelones.

Buenas lluvias en las últimas horas. Foto: archivo FocoUy

Buenas lluvias en las últimas horas. Foto: archivo FocoUy

Según el boletín pluviométrico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) las lluvias de las últimas horas se concentraron en el sur y suroeste del país, con buenos acumulados en San José (sobre la costa) y en Canelones, con alcance a la cuenca del río Santa Lucía, donde hacen falta precipitaciones, especialmente sobre la presa de Paso Severino, que está al 65% de su capacidad.

Los máximos acumulados se registraron en San José, con 143 mm en Kiyú. 130 en Bocas del Cufré, 102 en Rafael Perazza y 98 en Ecilda Paullier.

En Canelones, en la estación automática del INIA Las Brujas, se registró un acumulado en las últimas 24 horas de 86,6 mm.

De esta forma, la cuenca del Santa Lucía fue la más favorecida con registros de 30,5 mm en promedio, y el máximo de 86,6 mencionado en Las Brujas.

Las lluvias eran esperadas por la sequía que hay en varias zonas del sur del país, aunque lo que se necesita son varios días de precipitaciones, y no tanto unas pocas horas con mucha lluvia.

Mapa de lluvias (Inumet):

image
