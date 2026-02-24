Lluvias de las últimas horas en la cuenca del Santa Lucía: San José y Canelones con buenos acumulados

Según el boletín pluviométrico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) las lluvias de las últimas horas se concentraron en el sur y suroeste del país, con buenos acumulados en San José (sobre la costa) y en Canelones , con alcance a la cuenca del río Santa Lucía , donde hacen falta precipitaciones, especialmente sobre la presa de Paso Severino, que está al 65% de su capacidad.

Los máximos acumulados se registraron en San José, con 143 mm en Kiyú. 130 en Bocas del Cufré, 102 en Rafael Perazza y 98 en Ecilda Paullier.

En Canelones, en la estación automática del INIA Las Brujas, se registró un acumulado en las últimas 24 horas de 86,6 mm.

Seguí leyendo Lluvias en Brasil dejan al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos tras inundaciones y derrumbes

De esta forma, la cuenca del Santa Lucía fue la más favorecida con registros de 30,5 mm en promedio, y el máximo de 86,6 mencionado en Las Brujas.

Las lluvias eran esperadas por la sequía que hay en varias zonas del sur del país, aunque lo que se necesita son varios días de precipitaciones, y no tanto unas pocas horas con mucha lluvia.

Mapa de lluvias (Inumet):