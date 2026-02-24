En la Base Aérea Nº1, al lado de aeropuerto de Carrasco, la Fuerza Aérea presentó este martes de mañana los nuevos aviones A-29 Super Tucano que se suman a su flotilla.
La Fuerza Aérea presentó los nuevos Super Tucano con presencia del presidente Yamandú Orsi
El presidente Orsi asistió este martes de mañana a la presentación de los aviones A-29 Super Tucano de la Fuerza Aérea.
El presidente Yamandú Orsi participó de la presentación junto a la ministra de Defensa Sandra Lazo y demás autoridades.
Estuvieron presentes el expresidente Lacalle Pou y los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat.
Orsi y Lacalle Pou se encontraron en la presentación de los Super Tucano para la FAU y juntos cortaron la cinta
La compra de los Super Tucano se hizo en el 2024 por gobierno de Lacalle Pou, y este gobierno de Orsi continúa con el proceso, lo que fue destacado por la ministra Lazo como "una política de Estado".
En total se compraron seis aviones y un simulador. Los aviones irán a la Base Aérea de Durazno, informó Lazo.
"Es un salto tecnológico de décadas. Son naves nuevas, de fábrica, cero horas”, destacó la ministra.
