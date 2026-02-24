RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Naves nuevas, cero horas", dijo Sandra Lazo

La Fuerza Aérea presentó los nuevos Super Tucano con presencia del presidente Yamandú Orsi

El presidente Orsi asistió este martes de mañana a la presentación de los aviones A-29 Super Tucano de la Fuerza Aérea.

Uno de los Super Tucano de la Fuerza Aérea. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

En la Base Aérea Nº1, al lado de aeropuerto de Carrasco, la Fuerza Aérea presentó este martes de mañana los nuevos aviones A-29 Super Tucano que se suman a su flotilla.

El presidente Yamandú Orsi participó de la presentación junto a la ministra de Defensa Sandra Lazo y demás autoridades.

Estuvieron presentes el expresidente Lacalle Pou y los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat.

La compra de los Super Tucano se hizo en el 2024 por gobierno de Lacalle Pou, y este gobierno de Orsi continúa con el proceso, lo que fue destacado por la ministra Lazo como "una política de Estado".

En total se compraron seis aviones y un simulador. Los aviones irán a la Base Aérea de Durazno, informó Lazo.

"Es un salto tecnológico de décadas. Son naves nuevas, de fábrica, cero horas”, destacó la ministra.

LLEGADA TUCANOS

