Una mujer de 38 años murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre

Una mujer de 38 años fue asesinada este viernes de tarde tras recibir un disparo de arma de fuego en la espalda. La víctima fue trasladada por un móvil de la Guardia Republicana hasta el Hospital del Cerro, donde falleció.

La herida fue llevada desde Santín Carlos Rossi esquina ruta de acceso en el barrio El Tobogán, en la zona del Cerro, muy cerca del lugar donde este viernes de mañana un bebé de diez meses y su padre de 31 años fueron alcanzados por disparos de arma de fuego .

Una testigo llamó al 911 para alertar a la Policía de un disparo de arma de fuego y una mujer inconsciente caída en la calle. Tras ser trasladada al centro de salud, la víctima fue diagnosticada con herida de arma de fuego en la espalda, ingresó a block quirúrgico, donde falleció.

La mujer baleada no tenía antecedentes penales. La testigo manifestó haber visto a dos hombres a pie disparándole a la víctima.

Un móvil policial recorrió la zona en busca de indicios pero los efectivos no encontraron nada ni otras personas lesionadas. La Policía trata de determinar si ambos hechos están relacionados.