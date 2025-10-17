RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer de 38 años murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre

La víctima, que no tenía antecedentes penales, fue llevada al Hospital del Cerro, donde falleció producto de la herida de bala sufrida en la espalda.

guardia-republicana-mujer-baleada
efectivos-republicana-escena-mujer-baleada-busqueda-cerro

Una mujer de 38 años fue asesinada este viernes de tarde tras recibir un disparo de arma de fuego en la espalda. La víctima fue trasladada por un móvil de la Guardia Republicana hasta el Hospital del Cerro, donde falleció.

Una testigo llamó al 911 para alertar a la Policía de un disparo de arma de fuego y una mujer inconsciente caída en la calle. Tras ser trasladada al centro de salud, la víctima fue diagnosticada con herida de arma de fuego en la espalda, ingresó a block quirúrgico, donde falleció.

policia identifico al hombre que intento rapinar y abuso de una mujer en el barrio cordon
Policía identificó al hombre que intentó rapiñar y abusó de una mujer en el barrio Cordón

La mujer baleada no tenía antecedentes penales. La testigo manifestó haber visto a dos hombres a pie disparándole a la víctima.

Un móvil policial recorrió la zona en busca de indicios pero los efectivos no encontraron nada ni otras personas lesionadas. La Policía trata de determinar si ambos hechos están relacionados.

