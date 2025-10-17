Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Personal de Investigaciones de Zona 1 atrapó al presunto autor de intento de rapiña y abuso de una mujer en el barrio Cordón .

Estaba en la zona de Colonia y Martín C. Martínez al momento de ser detenido. Está a disposición de Fiscalía de Delitos Sexuales.

La mujer de 37 años denunció que el hombre la atacó por atrás y le intentó tocar sus partes íntimas, en la zona de Paullier y Chaná. Todo quedó registrado en un video, en el que se vio cómo la abordó de atrás, le tocó el cuerpo y posteriormente la arrojó al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapó la boca.

Este viernes se informó que la Policía lo tenía identificado y que había orden de captura, y finalmente fue detenido. Se trata de un hombre de 38 años y 16 antecedentes.

Además, las autoridades policiales informaron que se reforzó la seguridad en la zona, con el Operativo Boliches, en coordinación con la Intendencia de Montevideo y el Municipio B.

La Policía procurará mantener la tranquilidad y darle mayor seguridad a los vecinos del barrio y a quienes transitan por la zona. La mayor presencia de jóvenes de jueves a sábado a la noche hará que la Policía incremente su presencia en el barrio, pero también durante la semana.