Una bebé de diez meses se encuentra internada en el hospital Pereira Rossell, luego de que fuera baleada en el abdomen en la mañana de este viernes en el barrio El Tobogán, en la zona del Cerro, Montevideo.
Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
El padre de la bebé, un hombre de 31 años, recibió cinco impactos de bala y está internado grave. En la escena quedaron una veintena de casquillos y se observa una camioneta con al menos cinco impactos.
A su vez, su padre, un hombre de 31 años, también ingresó herido de bala al hospital del Cerro desde el mismo lugar del ataque. Recibió cinco impactos en cabeza y pecho.
La menor fue derivada enseguida al Hospital del Niño del Pereira Rossell, en Parque Batlle, tras un operativo de urgencia con apoyo de Policía Caminera. El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, dijo a Subrayado que "si bien se encuentra en CTI, no reviste gravedad". Agregó que su padre está en block quirúrgico del hospital del Cerro.
Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados
Según información que maneja la Policía y a la que accedió Subrayado, los autores de los disparos fueron dos hombres que pasaron en moto por el lugar, en Pasaje Lateral Ruta 1 y Pasaje Martori, a pocos metros de la ruta 1.
Una camioneta que está en la escena recibió al menos cinco impactos de bala en el parabrisas y uno en una puerta. Sobre el suelo hay una veintena de casquillos.
El caso está en manos de policías de Investigaciones de Zona IV, y de la Fiscalía.
Dejá tu comentario