RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

MSP reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

En lo que va del año, se han registrado 50 casos de la enfermedad con un promedio de edad de unos 42 años, con un rango de entre 14 y 83 años. El 96 % de los casos corresponde a hombres.

LABORATORIO--GRIPE-AVIAR--.jpg

La muerte ocurrió en la semana epidemiológica del 28 de octubre y el 4 de noviembre, según el boletín divulgado este viernes por la autoridad sanitaria.

En lo que va del año, se han registrado 50 casos de la enfermedad. De ese total, 7 casos en Colonia y San José, 6 en Montevideo, 4 en Río Negro, Soriano y Treinta y Tres, 3 en Canelones y Rocha, 2 en Durazno, Florida, Paysandú, Rivera y Salto, y 1 en Cerro Largo y Tacuarembó.

directora general de salud advierte por efectos digestivos, abdominales asociado a consumo de capsulas para bajar de peso
Seguí leyendo

Directora general de Salud advierte por "efectos digestivos, abdominales" asociado a consumo de cápsulas para bajar de peso

De acuerdo al informe del MSP, los casos registrados presentan un promedio de edad de unos 42 años, con un rango de entre 14 y 83 años. El 96 % de los casos corresponde a hombres. Del total de casos, 30 requirió internación y uno falleció.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Generalmente, las personas adquieren leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados con la bacteria o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente.

Los síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. La OPS destaca la importancia del diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
Sociedad

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes

Te puede interesar

Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados
HOSPITAL DEL CERRO

Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena en el Cerro, donde fue baleado el bebé y el hombre. video
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día
ESCUELA 172 DE MALVÍN

Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día

Dejá tu comentario