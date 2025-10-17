MSP reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) reportó el fallecimiento de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo .

La muerte ocurrió en la semana epidemiológica del 28 de octubre y el 4 de noviembre, según el boletín divulgado este viernes por la autoridad sanitaria.

En lo que va del año, se han registrado 50 casos de la enfermedad. De ese total, 7 casos en Colonia y San José, 6 en Montevideo, 4 en Río Negro, Soriano y Treinta y Tres, 3 en Canelones y Rocha, 2 en Durazno, Florida, Paysandú, Rivera y Salto, y 1 en Cerro Largo y Tacuarembó.

De acuerdo al informe del MSP, los casos registrados presentan un promedio de edad de unos 42 años, con un rango de entre 14 y 83 años. El 96 % de los casos corresponde a hombres. Del total de casos, 30 requirió internación y uno falleció.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Generalmente, las personas adquieren leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados con la bacteria o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente.

Los síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. La OPS destaca la importancia del diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.