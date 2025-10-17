Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire

Un hombre de 35 años fue condenado por abusar sexualmente de varios niños y adolescentes a los que había conocido a través del juego Free Fire.

El condenado obtenía los datos de contacto de los menores y como influencer de la red social Tik Tok les ofrecía regalos y los citaba por Whatsapp para entregarles los premios.

En algunos casos, empleaba una identidad falsa y, en otros, se hacía pasar por un menor de edad. Usaba un chip de celular argentino y citaba a las víctimas a la habitación de un hotel, donde las obligaba a tener relaciones sexuales a cambio de dinero en efectivo y recargas de datos para celular. El agresor manipulaba a las víctimas con frases como: “Mirá que yo te puedo regalar cosas” o “¿no querés pertenecer al clan Gobernantes?”, detalló la Fiscalía.

Una de las víctimas se negó a encontrarse con él en el hotel y lo amenazó con hacerle daño a su familia o a publicar filmaciones suyas. Los casos ocurrieron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

En marzo de 2025, la madre de una de las víctimas se enteró del abuso y acoso que estaba sufriendo su hijo y denunció el caso ante la Policía.

El abusador fue identificado y detenido en marzo durante un allanamiento realizado en su casa por parte de la Unidad Especializada en Violencia de Género, la Unidad de Cibercrimen y Delitos Complejos y la fiscal de Canelones de 1º turno, Irena Penza. El hombre se desacató, se resistió al arresto, intentó romper su celular y artefactos electrónicos, y amenazó a los policías y a la fiscal.

Tras el peritaje a su celular, la Policía encontró conversaciones con decenas de víctimas uruguayas y extranjeras, de entre 11 y 15 años, así como videos y fotos con contenido sexual infantil realizado por el hombre con los niños y adolescentes.

El hombre fue condenado en proceso abreviado por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, un delito de desacato, reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad, reiterados delitos de corrupción y ultraje a menores de edad (grooming) especialmente agravado, acoso telemático especialmente agravado.

Deberá cumplir una pena de 9 años y 10 meses de cárcel. Además, tiene prohibición de trabajar en áreas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, o personas mayores de edad, y pérdida de patria potestad en caso de tener hijos menores de edad a su cargo, sanción pecuniaria equivalente a 12 Salarios Mínimos Nacionales, inhabilitación especial para desempeñar tareas que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes e inscripción en el Registro de Abusadores Sexuales.

El grooming, también conocido como engaño pederasta o ciberacoso, es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, en muchos casos a través de internet o medios digitales, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza y amistad de un menor de edad para, posteriormente, manipularlo y obtener fines sexuales, como material sexual o un encuentro físico.