Policía identificó al hombre que intentó rapiñar y abusó de una mujer en el barrio Cordón

La Jefatura de Montevideo fortalecerá la presencia policial en el barrio Cordón con el objetivo de prevenir la ocurrencia de delitos en una de las zonas con mayor actividad nocturna de la capital.

El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, indicó que el operativo ya estaba planificado, más allá del caso ocurrido con una mujer de 37 años, que denunció un intento de rapiña en Paullier y Chaná. La víctima denunció haber sido abusada por el delincuente que le tocó partes íntimas de su cuerpo.

Con respecto a este caso, Rodríguez informó que el autor del hecho está identificado, tiene orden de captura y se espera su detención. El hombre quedó registrado en imágenes de una cámara de seguridad, en las que se vio cómo la abordó de atrás, le tocó el cuerpo y posteriormente la arrojó al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapó la boca.

El operativo Boliches en Cordón se realiza en coordinación con la Intendencia de Montevideo y la alcaldesa del Municipio B. "Vamos a evitar que se cometan determinado tipo de delitos ni tampoco disturbios que muchas veces en la zona se dan con quienes concurren a esos lugares", indicó el jerarca policial.

La Policía procurará mantener la tranquilidad y darle mayor seguridad a los vecinos del barrio y a quienes transitan por la zona. La mayor presencia de jóvenes de jueves a sábado a la noche hará que la Policía incremente su presencia en el barrio, pero también durante la semana.

En los operativos participarán personal de la Jefatura de Policía de Montevideo, GRT-PADO, URPM y la Dirección de Investigaciones con apoyo de la Guardia Republicana.