Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo

EN LA TEJA

Un joven de 24 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento a una casa en La Teja. De acuerdo a información primaria, el hombre se resistió al operativo y fue baleado por los efectivos.

Allanamiento en La Teja. Así quedó la puerta de la casa tras el ingreso de la Policía. Foto: Subrayado

casa-allanamiento-La-teja-abatido-foto-Scognamigllio

Un joven fue abatido por la Policía durante el allanamiento a su casa en el barrio La Teja de Montevideo. Ocurrió a primera hora de la mañana de este viernes en Carlos Tellier esquina Inclusa.

De acuerdo a la información primaria obtenida en el lugar por Subrayado, el allanamiento lo realizó personal del Departamento de Homicidios de Montevideo con apoyo de la Guardia Republicana.

Una vez dentro de la casa, el hombre se resiste y le dispara a uno de los efectivos de la Republicana. Ese disparo no lo hiere y el policía repele la agresión hiriendo al atacante.

El abatido tiene 24 años, varias indagatorias por droga y un antecedente penal por estafa y tráfico de armas y municiones del año 2023.

La Policía llegó al lugar en el marco de una investigación por homicidios, y tras varias tareas de inteligencia en la zona. Junto a este allanamiento se realizaron otros, que terminaron con siete detenidos y varias armas incautadas. En la casa del hombre abatido incautaron tres armas. En los otros allanamientos dos armas más.

También encuentra e incautan plantas de marihuana y envoltorios de droga, según información que obtuvo en el lugar María Eugenia Scognamiglio, de Subrayado.

Al lado de la casa allanada funciona un parking que también fue intervenido por la Policía.

