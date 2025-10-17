RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está internado en el Pereira Rossell

El padre del bebé, un hombre de 31 años, recibió cinco impactos de bala y está internado grave. En la escena quedaron una veintena de casquillos y se observa una camioneta con al menos cinco impactos.

oEscena en el Cerro, donde fue baleado bebé y su padre.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena en el Cerro, donde fue baleado el bebé y el hombre.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena en el Cerro, donde fue baleado el bebé y el hombre.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Cerro, donde fue baleado el bebé.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Cerro, donde fue baleado el bebé.

Un bebé de diez meses se encuentra internado en el hospital Pereira Rossell, luego de que fuera baleado en el abdomen en la mañana de este viernes en el barrio El Tobogán, en la zona del Cerro, Montevideo.

A su vez, su padre, un hombre de 31 años, también ingresó herido de bala al hospital del Cerro desde el mismo lugar del ataque. Recibió cinco impactos en cabeza y pecho.

El menor fue derivado enseguida al Hospital del Niño del Pereira Rossell, en Parque Batlle, tras un operativo de urgencia con apoyo de Policía Caminera. El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, dijo a Subrayado que "si bien se encuentra en CTI, no reviste gravedad". Agregó que su padre está en block quirúrgico del hospital del Cerro.

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Según información que maneja la Policía y a la que accedió Subrayado, los autores de los disparos fueron dos hombres que pasaron en moto por el lugar, en Pasaje Lateral Ruta 1 y Pasaje Martori, a pocos metros de la ruta 1.

Una camioneta que está en la escena recibió al menos cinco impactos de bala en el parabrisas y uno en una puerta. Sobre el suelo hay una veintena de casquillos.

El caso está en manos de policías de Investigaciones de Zona IV, y de la Fiscalía.

