"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos

En Canelones , un hombre de 35 años fue condenado por abusar sexualmente de varios niños y adolescentes de entre 11 y 15 años a los que había conocido a través del juego Free Fire. La fiscal Irena Penza explicó cómo procedía el pedófilo, quien luego les escribía a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería, entre las que estaba una menos conocida llamada Zangi.

"Empezaba su contacto haciéndose pasar por adolescente, con frases muy manipuladoras, de contenido en principio psicológico, donde les decía 'te conozco', 'tú me conocés a mí', 'cómo no te acordás de mí', 'no soy un ogro', 'soy una buena persona', ese tipo de frases surgen de los informes periciales al celular y los chats que mantenía con los niños", señaló la fiscal.

"Muchos de esos niños y adolescentes quedaban enganchados con esas conversaciones, donde se mostraba como una persona de confianza, amable, agradable, respetuoso. Inclusive en algún caso hasta les hablaba de sus aspectos físicos", agregó.

Luego de las conversaciones, "les ofrecía beneficios como celulares o premios, en el propio juego, como diamantes o beneficios especiales por pertenecer a determinados clanes, y los niños enganchados con esa situación concertaban con él encuentros donde les compartía wifi, alimentos, dinero, por participar de esos encuentros, que luego implicaban un contacto sexual directo".

El hombre también los amenazaba con contarle a sus padres para abusar sexualmente de los niños. "Surge claramente de una pericia psicológica realizada a una de las víctimas donde los mecanismos de extorsión, miedo, están presentes", sostuvo.

"En alguna ocasión, los iba a buscar al liceo o a la institución educativa a la que pertenecieran, una vez que se enteraba que el niño o adolescente había hablado con sus padres", dijo.