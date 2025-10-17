RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos

"Surge claramente de una pericia psicológica realizada a una de las víctimas donde los mecanismos de extorsión, miedo, están presentes", sostuvo Irena Penza.

irena-penza-fiscal-sobre-grooming

En Canelones, un hombre de 35 años fue condenado por abusar sexualmente de varios niños y adolescentes de entre 11 y 15 años a los que había conocido a través del juego Free Fire. La fiscal Irena Penza explicó cómo procedía el pedófilo, quien luego les escribía a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería, entre las que estaba una menos conocida llamada Zangi.

"Empezaba su contacto haciéndose pasar por adolescente, con frases muy manipuladoras, de contenido en principio psicológico, donde les decía 'te conozco', 'tú me conocés a mí', 'cómo no te acordás de mí', 'no soy un ogro', 'soy una buena persona', ese tipo de frases surgen de los informes periciales al celular y los chats que mantenía con los niños", señaló la fiscal.

"Muchos de esos niños y adolescentes quedaban enganchados con esas conversaciones, donde se mostraba como una persona de confianza, amable, agradable, respetuoso. Inclusive en algún caso hasta les hablaba de sus aspectos físicos", agregó.

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
Seguí leyendo

"Lo mató con la intención de robar el auto": dijo la fiscal que investiga a Laurta sobre crimen del remisero

Luego de las conversaciones, "les ofrecía beneficios como celulares o premios, en el propio juego, como diamantes o beneficios especiales por pertenecer a determinados clanes, y los niños enganchados con esa situación concertaban con él encuentros donde les compartía wifi, alimentos, dinero, por participar de esos encuentros, que luego implicaban un contacto sexual directo".

El hombre también los amenazaba con contarle a sus padres para abusar sexualmente de los niños. "Surge claramente de una pericia psicológica realizada a una de las víctimas donde los mecanismos de extorsión, miedo, están presentes", sostuvo.

"En alguna ocasión, los iba a buscar al liceo o a la institución educativa a la que pertenecieran, una vez que se enteraba que el niño o adolescente había hablado con sus padres", dijo.

NOTA FISCAL DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Allanamiento en La Teja. Así quedó la puerta de la casa tras el ingreso de la Policía. Foto: Subrayado
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

Te puede interesar

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
9 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
Se mostraba como una persona de confianza, dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos video
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos
Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón
MONTEVIDEO

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón