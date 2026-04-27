PELIGRO DE DERRUMBE

Una embarcación se soltó en el puerto de Punta del Este y se estrelló contra un pasaje peatonal

Por el fuerte viento de las últimas horas, una embarcación se soltó de amarras en el puerto de Puntal del Este y se estrelló contra un pasaje peatonal. Rompió la baranda y cortaron el paso por peligro de derrumbe.