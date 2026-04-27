El fuerte viento de las últimas horas provocó daños en el puerto de Punta del Este, con dos embarcaciones que se soltaron de amarras.
Una embarcación se soltó en el puerto de Punta del Este y se estrelló contra un pasaje peatonal
Por el fuerte viento de las últimas horas, una embarcación se soltó de amarras en el puerto de Puntal del Este y se estrelló contra un pasaje peatonal. Rompió la baranda y cortaron el paso por peligro de derrumbe.
Una de ellas se estrelló contra un pasaje peatonal de la zona y rompió las barandas, además de aflojar la estructura.
Ante el peligro de derrumbe y por precaución, se colocaron cintas amarillas para que las personas no caminen por ese tramo, informa el corresponsal de Subrayado Martín Corujo.
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Antes, otra embarcación se había soltado y chocó contra uno de los paredones del puerto.
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