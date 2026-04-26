Embarcación se soltó de amarras en el puerto de Punta del Este, producto de los fuertes vientos en la zona

Una embarcación se soltó de sus amarras en el puerto de Punta del Este, como efecto de los fuertes vientos que azotan la costa en estas horas del domingo.

Las imágenes muestran al yate en la zona de la glorieta de madera que está en la rambla, cerca del puerto.

Desde las 18:00 horas y al menos hasta las 6:00 de la mañana rige una advertencia naranja por fuertes vientos para varias localidades de Maldonado, entre ellas, Punta del Este. El aumento del oleaje es uno de los efectos de estos vientos.

"Aumento de gradiente de presión generará un incremento en los vientos sostenidos del suroeste", informó este domingo el Instituto Uruguayo de Meteorología. "Se prevé intensidades de 60-70 km/h con rachas entre 80-90 km/h y ocasionalmente superiores", agrega. Embed Los fuertes vientos generaron que una embarcación se desprendiera de sus amarras en el puerto. Terminó en la zona de la glorieta de la rambla. pic.twitter.com/UuumQ1fA0O — Subrayado (@Subrayado) April 26, 2026