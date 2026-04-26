Una embarcación se soltó de sus amarras en el puerto de Punta del Este, como efecto de los fuertes vientos que azotan la costa en estas horas del domingo.
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Embarcación se soltó de amarras en el puerto de Punta del Este, producto de los fuertes vientos en la zona
Las rachas de vientos fuertes rondan los 80 km/ h. Punta del Este está bajo advertencia naranja desde las 18:00 horas.
Las imágenes muestran al yate en la zona de la glorieta de madera que está en la rambla, cerca del puerto.
Desde las 18:00 horas y al menos hasta las 6:00 de la mañana rige una advertencia naranja por fuertes vientos para varias localidades de Maldonado, entre ellas, Punta del Este. El aumento del oleaje es uno de los efectos de estos vientos.
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"Aumento de gradiente de presión generará un incremento en los vientos sostenidos del suroeste", informó este domingo el Instituto Uruguayo de Meteorología. "Se prevé intensidades de 60-70 km/h con rachas entre 80-90 km/h y ocasionalmente superiores", agrega.
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