Meteorología registra racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró a las 7 de la mañana de este lunes una racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este, según indica el panel de visualización de datos meteorológicos.

Este registro ocurre en momentos en que rige una advertencia naranja por vientos muy fuertes y persistentes hasta el mediodía en la costa de Maldonado.

Durante este registro de 87 km/h, hubo vientos sostenidos a 52 km/h. Una hora después, el registro de las 8 de la mañana, marcó una racha de 85 km/h, con viento sostenido de 54 km/h.

viento-mapa-sur-racha-87