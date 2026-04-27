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RIGE ADVERTENCIA NARANJA

Meteorología registra racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este

La racha de viento máxima, a 87 km/h, se registró en Punta del Este a las 7 de la mañana. Rige una advertencia naranja por vientos muy fuertes y persistentes hasta el mediodía en la costa de Maldonado.

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COSTA-ESTE---PUNTA-DEL-ESTE

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró a las 7 de la mañana de este lunes una racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este, según indica el panel de visualización de datos meteorológicos.

Este registro ocurre en momentos en que rige una advertencia naranja por vientos muy fuertes y persistentes hasta el mediodía en la costa de Maldonado.

Durante este registro de 87 km/h, hubo vientos sostenidos a 52 km/h. Una hora después, el registro de las 8 de la mañana, marcó una racha de 85 km/h, con viento sostenido de 54 km/h.

Foto: FocoUy.
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Advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa
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