El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró a las 7 de la mañana de este lunes una racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este, según indica el panel de visualización de datos meteorológicos.
Meteorología registra racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este
La racha de viento máxima, a 87 km/h, se registró en Punta del Este a las 7 de la mañana. Rige una advertencia naranja por vientos muy fuertes y persistentes hasta el mediodía en la costa de Maldonado.
Este registro ocurre en momentos en que rige una advertencia naranja por vientos muy fuertes y persistentes hasta el mediodía en la costa de Maldonado.
Durante este registro de 87 km/h, hubo vientos sostenidos a 52 km/h. Una hora después, el registro de las 8 de la mañana, marcó una racha de 85 km/h, con viento sostenido de 54 km/h.
Seguí leyendo
Advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa
Temas de la nota
Lo más visto
Vientos fuertes y persistentes
Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
FAMILIA PIDE JUSTICIA
Habló la hermana de Santiago, el delivery asesinado en el Prado: "Él daba todo por la gente que lo quería"
este domingo
Adolescente de 16 años se entregó como presunto autor del homicidio del repartidor en Carrasco Norte
Con libertad a prueba
Condenan a delincuentes que robaron escultura en el Prado: uno dijo que la vendieron a $30.000
VIENTO Y FRÍO
Dejá tu comentario