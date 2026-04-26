Condenan a delincuentes que robaron escultura en el Prado: uno dijo que la vendieron a $30.000

Dos delincuentes fueron condenados por el robo de la escultura “El Peón de Estancia”, ocurrido en la noche del miércoles en Lucas Obes y Buschental, en el Prado.

La pieza, una estatua de bronce de grandes dimensiones realizada en 1932 por Federico Escalada, estaba en restauración y fue retirada del lugar por tres delincuentes que la cargaron en una camioneta, según registraron cámaras de la zona. Tras el robo, solo quedaron los pies de la figura sobre la base y hasta este domingo no ha sido encontrada, dijeron fuentes de la Policía a Subrayado.

A partir del análisis de cámaras, la Policía identificó al conductor del vehículo, un hombre de 47 años con antecedentes, que fue detenido. En su declaración, admitió su participación y dijo que actuó junto a un hombre de 36 años, también con antecedentes, y una tercera persona.

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Según relató, trasladaron la escultura hasta la calle Alaska y Carlos Tellier, donde la vendieron a un hombre por 30.000 pesos. La camioneta utilizada fue incautada durante la investigación.

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Además, Subrayado informó que el viernes de tarde la Policía realizó un allanamiento en el barrio Tres Ombúes, donde detuvo a otras dos personas para determinar su posible vínculo con el caso. En ese operativo incautaron una amoladora.

Finalmente la Justicia condenó a dos hombres de 36 y 47 años como autores de un delito de hurto agravado. La pena fue de 12 meses de prisión, que se sustituye por libertad a prueba, informó la Policía.

El último robo similar había sido en julio de 2025, cuando delincuentes robaron un brazo de la estatua de bronce de Albert Einstein ubicada en la Plaza de los Treinta y Tres, en Cordón.