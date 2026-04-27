Una palmera cayó por el viento y tiró abajo una columna del tendido eléctrico, en Agraciada y Valentín Gómez. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.

El fuerte viento de las últimas horas provocó la caída de una palmera en Agraciada y Valentín Gómez. A su vez, la palmera tiró abajo una columna del tendido eléctrico.

La calle quedó cortada por la palmera y la columna en el medio de la acera, además de los cables tirados en el suelo.

Trabajan en el lugar una cuadrilla de funcionarios para retirar la palmera, la columna y los cables, al tiempo que se procura restituir el servicio eléctrico.

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