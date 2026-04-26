El homicidio de Santiago, un joven repartidor de 22 años, ocurrió el pasado 23 de abril en la zona del Prado. Para los investigadores le dispararon en un intento de robo. Los delincuentes querían su moto. Hoy el reclamo de la familia, es uno solo: “Justicia”.
Habló la hermana de Santiago, el delivery asesinado en el Prado: "Él daba todo por la gente que lo quería"
Santiago tenía 22 años. El jueves de noche, después de trabajar y mientras iba en moto con su novia, fue asesinado en el Prado.
"Santiago era una persona muy querida, demasiado, era un orgullo. Una persona relaburadora. Trabajaba hasta tiempo que no tenía para conseguir lo que él quería. Ayudaba a mamá con todo lo que él podía, ayudaba a los amigos. Él daba todo por la gente que lo quería", sostuvo Bárbara, su hermana.
Su hermana pide "justicia" y afirmó: "Él era la persona que menos se lo merecía".
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