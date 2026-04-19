Brasil anunció dragado del canal San Gonzalo, que habilitará el acceso desde Uruguay al puerto de Río Grande

Brasil anunció a Uruguay que comenzará antes de junio el dragado del canal San Gonzalo, una obra que permitirá la navegabilidad entre la Laguna Merín y la Laguna de los Patos. Además, habilitará el acceso al puerto de Río Grande.

Paulo Beck, presidente de la Comisión Binacional Técnica de la Laguna Merín, recibió la noticia de parte de autoridades brasileñas. Se estableció el periodo de un año para completar los trabajos.

Se trata de una intervención clave que llevaba años pendiente y que impacta directamente en la conexión fluvial de la región.

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“Después de 15 años Brasil tiene la intención de hacer el dragado. Es una felicidad”, dijo Beck a Subrayado. Agregó que la obra permitirá avanzar en la construcción de puertos en Río Tacuarí y Cebollatí; uno de ellos había obtenido licencias en 2017 pero no se concretó por la falta de dragado.

“Es una obra fundamental. Cancillería de distintos gobiernos trabajó en esto y celebramos que Brasil nos dé esta señal”, sostuvo el jerarca.