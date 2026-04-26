Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble advertencia por vientos fuertes y persistentes que afectará la franja costera del país durante la tarde y noche de este domingo.

La advertencia amarilla comenzó a las 15:00, con vientos sostenidos del suroeste de entre 40 y 60 km/h y rachas de 60 a 80 km/h. Luego, a las 18:00, hay una zona que pasará a nivel naranja, con intensidades de 60 a 70 km/h y rachas de entre 80 y 90 km/h, ocasionalmente superiores.

Según Inumet, el fenómeno responde a un aumento del gradiente de presión, que además traerá una masa de aire frío y un marcado descenso de temperatura.

Seguí leyendo Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores

En la costa del Río de la Plata y el océano Atlántico se espera intenso oleaje, con fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua.

La advertencia naranja rige para Maldonado. Mientras que la advertencia amarilla abarca Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José.

Ambas alertas serán actualizadas a la hora 6:00 del lunes.

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Advertencia naranja (18 h)

Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Advertencia amarilla (15 h)

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo.

Maldonado: El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha.

San José: Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa María.