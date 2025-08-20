RECIBÍ EL NEWSLETTER
Una anciana de 95 años fue rescatada por Bomberos del incendio de su casa en Tacuarembó

El incendio comenzó en una estufa y se desplazó hacia el living con un fuego generalizado en ese sector de la vivienda, indicó el jefe de Bomberos, Juan Gómez.

Una anciana de 95 años fue rescatada por personal de Bomberos del incendio de su casa en la ciudad de Tacuarembó. El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, indicó el jefe de Bomberos local, Juan Gómez.

El incendio comenzó en una estufa y se desplazó hacia el living con un fuego generalizado en ese sector de la vivienda. Cuando el personal llegó al lugar pudo atacar de forma rápida las llamas y rescatar a la mujer que no podía salir por sus propios medios, ya que tenía dificultades para desplazarse y en ese momento estaba sola.

La víctima fue retirada de la vivienda en buen estado de salud pero afectada por la inhalación de humo. Fue atendida por personal médico y dada de alta en el lugar. Fueron los vecinos de la zona quienes llamaron a los bomberos al ver fuego en la casa.

