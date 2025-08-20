Un preso se fugó este miércoles del Penal de Libertad. Se trata de Richard Alejandro Fleitas Bonilla, quien se escapó del Celdario 2, sector A, celda 14, informó el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
La fuga se dio sobre las 15:00 horas, informó el Instituto Nacional de Rehabilitación. Fiscalía ordenó relevar cámaras y tomar declaraciones.
La fuga fue sobre las 15:00 horas y hay una requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero.
La fiscal de Libertad Matilde Mattos ordenó tomar declaraciones y hacer relevamiento de las cámaras.
