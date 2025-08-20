RECIBÍ EL NEWSLETTER
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero

La fuga se dio sobre las 15:00 horas, informó el Instituto Nacional de Rehabilitación. Fiscalía ordenó relevar cámaras y tomar declaraciones.

preso-fugado-Richard-Alejandro-FLEITAS-BONILLA

Un preso se fugó este miércoles del Penal de Libertad. Se trata de Richard Alejandro Fleitas Bonilla, quien se escapó del Celdario 2, sector A, celda 14, informó el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La fuga fue sobre las 15:00 horas y hay una requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero.

La fiscal de Libertad Matilde Mattos ordenó tomar declaraciones y hacer relevamiento de las cámaras.

policia cientifica realizo relevamiento en cruz de carrasco en busca de indicios sobre el crimen del exjuez delfino
Seguí leyendo

Policía Científica realizó relevamiento en Cruz de Carrasco en busca de indicios sobre el crimen del exjuez Delfino

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Escena del crimen en el centro de Maldonado.
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado a INAU y el hombre cumplió cautelares hasta mayo
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe video
SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
Andrea Tuana sobre filicidio en Maldonado: Quizá con una tobillera esta niña hoy estaría viva video
ASOCIACIÓN EL PASO

Andrea Tuana sobre filicidio en Maldonado: "Quizá con una tobillera esta niña hoy estaría viva"
Es una carga por la espalda imprudente para mí: el audio del VAR sobre el penal a favor de Racing ante Peñarol video
COPA LIBERTADORES

"Es una carga por la espalda imprudente para mí": el audio del VAR sobre el penal a favor de Racing ante Peñarol

Dejá tu comentario