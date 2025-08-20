Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado

Un coronel retirado del Ejército uruguayo, de 58 años, mató este martes a su hija de 13 años en un centro interdisciplinario de la ciudad de Maldonado y luego intentó suicidarse. El hombre, que se disparó en la cabeza, fue trasladado grave a un centro de salud donde murió horas después.

El crimen ocurrió en una clínica ubicada en el centro de Maldonado , hasta donde la adolescente había ido a una consulta con una fonoaudióloga. Su padre ingresó y pretendió retirarla del lugar. Frente a otras personas que también esperaban la menor le dijo que no quería ir con él y pidió para irse con la expareja del hombre, quien tenía su tenencia por disposición de la Justicia.

Ante la negativa, el militar retirado sacó un arma de fuego y le disparó dos veces a la adolescente, que murió en el lugar. Allí mismo se disparó en la cabeza.

Subrayado informó este martes que la adolescente estaba en vinculación con un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Había sido traída al país por su padre desde Uganda, donde vivía la familia. Los investigadores presumen que la madre biológica de la menor se quedó en ese país africano.

Tras el ataque, el hombre fue llevado a un centro de salud en estado grave pero murió como consecuencia del disparo en la cabeza. El fiscal del caso, Sebastián Robles, estuvo en la escena del crimen, mientras personal de Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que el agresor no tenía antecedentes penales.

Dada la muerte del agresor, la investigación penal no tendrá novedades. La Fiscalía señaló que la Unidad de Víctimas está prestando apoyo y atención a la familia y a las personas que se encontraban en la clínica al momento del crimen. A su vez, otras instituciones brindan apoyo en la escuela 1 donde concurría la víctima. Este miércoles la institución permanece cerrada.