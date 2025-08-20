RECIBÍ EL NEWSLETTER
PEREIRA Y ONCATIVO

Policía Científica realizó relevamiento en Cruz de Carrasco en busca de indicios sobre el crimen del exjuez Delfino

La Policía incautó un arma de fuego que pertenecía a Delfino, asesinado de un disparo en la cabeza y cuyos restos fueron hallados en el baúl de su auto incendiado en la zona de Flor de Maroñas.

relevamiento-policia-cientifica-flor-de-maroñas

Personal de Policía Científica realizó este miércoles de noche un relevamiento en Antonio Pereira y Camino Oncativo, Cruz de Carrasco, donde en la mañana el Departamento de Homicidios llevó a cabo siete allanamientos para esclarecer varios crímenes, entre ellos, el del exjuez Luis Delfino.

En los allanamientos, la Policía incautó un arma de fuego que pertenecía a Delfino, asesinado de un disparo en la cabeza y cuyos restos fueron hallados en el baúl de su auto incendiado en la zona de Flor de Maroñas.

El trabajo de los efectivos de Científica se concentró este miércoles por la noche en uno de los pasajes de la zona y se empleó la técnica de luminol a los efectos de recabar la presencia de muestras biológicas para confirmar la hipótesis de los investigadores, que Delfino fue asesinado en ese lugar y su cuerpo fue llevado en su auto a un descampado, donde fue quemado.

En el lugar, también se encontraron prendas que podrían pertenecer a Delfino. Personal de la Guardia Republicana custodió la escena.

